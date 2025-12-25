Скончалась врач Перинатального центра Лариса Авданькина

Авданькиной не стало 23 декабря. Отмечается, что она умерла после продолжительной болезни. Женщина работала неонатологом. У нее осталось пятер детей. Прощание состоится 25 декабря в 13.00 в Перинатальном центре, в 14.00 отпевание в Храме Пресвятой Богородицы на ул. Новаторов д. 1а

