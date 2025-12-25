Рязанские полицейские накрыли склад с более 34 тысячами контрафактных сигарет

В Пронском районе Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Новомичуринска. Мужчина обвиняется в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

В Пронском районе Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Новомичуринска. Мужчина обвиняется в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, фигурант закупил оптовую партию нелегальных сигарет в Москве, транспортировал ее в Рязанскую область и складировал в арендованных гаражах в Рязани и Новомичуринске.

В ходе обысков изъято 34 711 пачек немаркированных сигарет зарубежных и отечественных марок на общую сумму 4,686 млн рублей. Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.