Рязанские энергетики перешли на усиленный режим работы перед непогодой

По прогнозу Гидрометцентра, 26 декабря в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: ночью — сильный снег, ветер до 17 м/с, метель, утром и днем — мокрый снег. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств, сообщили в пресс-службе организации.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 75 бригад «Рязаньэнерго»: 260 энергетиков и 156 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 53 резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1, 93 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.