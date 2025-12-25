Рязанцы возмущены отсутствием освещения на Лыбедском бульваре по вечерам
Речь в жалобе шла об участке бульвара от Кремлевского вала до цирка. «Вторые сутки нет освещения — ни утром, ни вечером», — отметила рязанка. В горадминистрации отреагировали на комментарий и пообещали восстановить освещение на участке до конца декабря.
