Рязанцы возмущены отсутствием освещения на Лыбедском бульваре по вечерам

Речь в жалобе шла об участке бульвара от Кремлевского вала до цирка. «Вторые сутки нет освещения — ни утром, ни вечером», — отметила рязанка. В горадминистрации отреагировали на комментарий и пообещали восстановить освещение на участке до конца декабря.