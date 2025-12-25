Рязанцы выразили недовольство состоянием дорог в микрорайоне АЗМР

Рязанцы выразили недовольство по поводу дорог у дома 22 в микрорайоне АЗМР. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». Очевидцы уточняют, что ходить невозможно. «Бедные бабушки идут платить за квартиру, так и гляди упадут и не встанут», — пишут в посте. На кадрах видны неровные дороги, покрытые льдом.

Фото: Скопин народный