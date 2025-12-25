Рязанцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках

Рязанцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках. Об этом пишет сервис SuperJob.

Среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (8% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны.

На втором месте косметика и средства гигиены (6%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (6%).

Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%.

Ещё 10% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако намного хуже всего этого, по словам рязанцев, — отсутствия презента вовсе (18% опрошенных).

34% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.