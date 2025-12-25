Россиян предупредили о возможных вспышках на Солнце 25 декабря

В ближайшие сутки возможен рост солнечной активности, следует из прогноза космической погоды на 25 декабря. Несмотря на то что геомагнитная обстановка в целом остается спокойной, специалисты допускают усиление вспышечной активности. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За прошедшие сутки магнитосфера Земли была слабо возмущенной. Сейчас давление солнечного ветра снижается из-за ухода корональной дыры к краю солнечного диска, однако эксперты обращают внимание на возвращение солнечных пятен и рост общего уровня энерговыделения в короне Солнца.

Фоновое излучение уже превысило порог C-класса, что указывает на накопление энергии. Кроме того, на восточном краю Солнца фиксируются признаки выхода новой активной области — над диском заметны яркие магнитные петли.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН