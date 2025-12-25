Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
6 часов назад
350
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
9 часов назад
235
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
352
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
620
Россиян предупредили о мошенничестве со статусом самозанятого
Управление МВД по борьбе с мошенничеством предупредило о новой схеме обмана. Злоумышленники звонят от имени налоговой, сообщают о нарушениях при отказе от статуса самозанятого и требуют назвать код из СМС для «подтверждения записи» в ФНС. После этого мошенники рассказывают о взломе аккаунта на «Госуслугах», попытках оформить кредит, подключают вымышленных представителей ЦБ или ФСБ, включая видеозвонки. МВД подчеркнуло, что ФНС и другие госорганы не решают вопросы статуса самозанятого по телефону, не используют иностранные мессенджеры и не запрашивают коды подтверждения. Статус можно изменить через приложение «Мой налог» или личный кабинет без посредников, ошибки в отказе не требуют срочных действий и не сопровождаются угрозами.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило граждан о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников налоговой службы и сообщают о якобы нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого. В ходе разговора они требуют от граждан назвать код, полученный в СМС, для «подтверждения записи» в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС).

В ведомстве отметили, что после получения кода мошенники используют классическую схему обмана: сообщают о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», попытках оформления кредита и подключают вымышленных «представителей Центрального банка» или даже устраивают видеозвонок от «сотрудника ФСБ».

МВД подчеркнуло, что ФНС и другие госорганы не решают вопросы, касающиеся статуса самозанятых, по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Сотрудники ведомств никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.

Изменить статус можно через приложение «Мой налог» или личный кабинет без посредников, а ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами.