Россиян предупредили о мошенничестве со статусом самозанятого

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило граждан о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников налоговой службы и сообщают о якобы нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого. В ходе разговора они требуют от граждан назвать код, полученный в СМС, для «подтверждения записи» в отделение Федеральной налоговой службы (ФНС).
В ведомстве отметили, что после получения кода мошенники используют классическую схему обмана: сообщают о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», попытках оформления кредита и подключают вымышленных «представителей Центрального банка» или даже устраивают видеозвонок от «сотрудника ФСБ».
МВД подчеркнуло, что ФНС и другие госорганы не решают вопросы, касающиеся статуса самозанятых, по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Сотрудники ведомств никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.
Изменить статус можно через приложение «Мой налог» или личный кабинет без посредников, а ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами.