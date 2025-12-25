Россиян предупредили, что винтажные елочные игрушки могут быть радиоактивными

По словам эксперта, коллекционные украшения 1920-30-х годов раскрашивали с использованием материалов, потенциально содержащих в малых дозах радиоактивные вещества. Тогда еще ученые не до конца изучили влияние атома на здоровье человека, поэтому активно использовали радиоизотопы с альфа-излучением и фосфорные краски. «Микрочастицы старой краски попадают в воздух и человек может их вдохнуть. Если игрушки в коробке, то опасности большой нет. Если они на елке, то риск повышается», — заметил специалист. Он советует любителям старины проверять украшения с помощью дозиметра.

