Россиян предупредили, что винтажные елочные игрушки могут быть радиоактивными. Об этом URA.RU рассказал ассистент кафедры общей физики Национального исследовательского ядерного университета Илья Стародубцев.
По словам эксперта, коллекционные украшения 1920-30-х годов раскрашивали с использованием материалов, потенциально содержащих в малых дозах радиоактивные вещества.
Тогда еще ученые не до конца изучили влияние атома на здоровье человека, поэтому активно использовали радиоизотопы с альфа-излучением и фосфорные краски.
«Микрочастицы старой краски попадают в воздух и человек может их вдохнуть. Если игрушки в коробке, то опасности большой нет. Если они на елке, то риск повышается», — заметил специалист.
Он советует любителям старины проверять украшения с помощью дозиметра.