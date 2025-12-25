Российские войска взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки российских войск. Как отметили в оборонном ведомстве, ВСУ потеряли на данном направлении более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронемашин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.