Путин заявил о снижении безработицы до исторически низких 2,2%
По словам президента, доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, при этом безработица снизилась до 2,2%. «Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал Путин. Глава государства также обратил внимание, что в целом по России безработица среди молодежи всегда чуть выше. «Но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%", — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы до исторически низких 2,2%. Об этом он 25 декабря сообщил на заседании Госсовета, передало ТАСС.

По словам президента, доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, при этом безработица снизилась до 2,2%.

«Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание, что в целом по России безработица среди молодежи всегда чуть выше.

«Но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%", — заявил Путин.