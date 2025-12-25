Путин заявил о снижении безработицы до исторически низких 2,2%

По словам президента, доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, при этом безработица снизилась до 2,2%. «Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица», — сказал Путин. Глава государства также обратил внимание, что в целом по России безработица среди молодежи всегда чуть выше. «Но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%", — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил о снижении безработицы до исторически низких 2,2%. Об этом он 25 декабря сообщил на заседании Госсовета, передало ТАСС.

