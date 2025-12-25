Путин заявил, что ИИ заменит людей в ключевых отраслях экономики

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин обозначил ключевые отрасли экономики, в которых искусственный интеллект (ИИ) сможет заменить человеческий труд в будущем. Об этом сообщает федеральный АиФ. По словам главы государства, это касается оптовой и розничной торговли, финансового и страхового секторов, а также государственного управления и других направлений. Путин подчеркнул важность оптимизации структуры занятости в стране, призвав к перераспределению трудовых ресурсов из тех сфер, где ожидается снижение занятости.

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин обозначил ключевые отрасли экономики, в которых искусственный интеллект (ИИ) сможет заменить человеческий труд в будущем. Об этом сообщает федеральный АиФ.

По словам главы государства, это касается оптовой и розничной торговли, финансового и страхового секторов, а также государственного управления и других направлений.

Путин подчеркнул важность оптимизации структуры занятости в стране, призвав к перераспределению трудовых ресурсов из тех сфер, где ожидается снижение занятости.