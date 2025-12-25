Путин выступил за расширение бесплатного образования в вузах

Путин высказался за расширение бесплатного образования в вузах, но против отмены платного. «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование?» — отметил президент.