Путин рассказал, как добиться позитивного результата от повышения налогов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что повышение налогов может позитивно сказаться на экономической ситуации в стране, если власти обеспечат поддержку ключевых отраслей, передает сайт Кремля.
По словам Путина, важно снизить уровень серых зон в экономике и выполнить социальные обязательства, а также решить вопросы безопасности и обороноспособности.
«Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, выполним все социальные обязательства и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что эти меры являются «очевидными» и при их реализации власти смогут добиться полного понимания и поддержки со стороны населения.