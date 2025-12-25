Путин рассказал, как добиться позитивного результата от повышения налогов

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение налогов может положительно сказаться на экономике при условии поддержки ключевых отраслей. Он подчеркнул необходимость сокращения серых зон, выполнения социальных обязательств и решения вопросов безопасности и обороноспособности. По его словам, эти меры обеспечат улучшение ситуации в стране и материального положения граждан, а также помогут получить поддержку населения.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что повышение налогов может позитивно сказаться на экономической ситуации в стране, если власти обеспечат поддержку ключевых отраслей, передает сайт Кремля.

По словам Путина, важно снизить уровень серых зон в экономике и выполнить социальные обязательства, а также решить вопросы безопасности и обороноспособности.

«Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, выполним все социальные обязательства и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что эти меры являются «очевидными» и при их реализации власти смогут добиться полного понимания и поддержки со стороны населения.