Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
3 часа назад
285
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
6 часов назад
212
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
333
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
605
При взрыве в Москве погибли три человека, включая сотрудников ДПС

При взрыве в Москве погибли три человека, включая сотрудников ДПС. Об этом сообщили в соцсетях СК РФ.

Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве. По данным следствия, двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для задержания неизвестного, произошел взрыв.

Двое сотрудников полиции, а также человек, находившееся рядом с ними, погибли.

Расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Как сообщила Baza, взрывное устройство было самодельным. По данным канала, оно было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем. По сведениям Baza, пострадали еще два правоохранителя. Канал утверждает, что их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото и видео: Telegram-канал Baza.