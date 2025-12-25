Президент «призвал дружить» банки и маркетплейсы

Рязань
На заседании Госсовета глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил о призыве президента к сотрудничеству между банковским сектором и маркетплейсами. Он отметил, что председатель Центрального банка поддерживает идею нахождения баланса интересов, позволяя банкам участвовать в программах лояльности на маркетплейсах, не лишая их конкурентных преимуществ. По данным «Интерфакса», тема спора между банками и маркетплейсами обсуждалась на встрече президента с основательницей Wildberries Татьяной Ким.

На заседании Госсовета глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил о том, что президент «призвал дружить» банковский сектор и маркетплейсы.

Он отметил, что председатель Центрального банка поддерживает идею нахождения баланса интересов, позволяя банкам участвовать в программах лояльности на маркетплейсах, не лишая их конкурентных преимуществ.

Согласно информации «Интерфакса», обсуждение спора между маркетплейсами и банковским сообществом состоялось на встрече президента с основательницей Wildberries Татьяной Ким. В ноябре текущего года руководители пяти крупнейших банков России обратились в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам проводить промоакции и изменять цены в зависимости от способа оплаты. Маркетплейсы назвали эту инициативу абсурдной, утверждая, что банки стремятся снизить свои затраты за счет ограничений для онлайн-торговли. К спору также подключились крупные ритейлеры, такие как «Детский мир» и «М. Видео-Эльдорадо», которые попросили правительство поддержать банковский сектор. Тематика была обсуждена на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко 9 декабря.