Появились подробности серьезного пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП произошло в среду, 24 декабря, в селе Кривское Сараевского района.
Огнём повреждена постройка. В тушении участвовали 10 человек, три единицы техники.
Площадь пожара составила 36 кв. метров.