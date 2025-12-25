Польша с 2026 года ужесточит въезд для россиян

Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать загранпаспорта граждан России без электронного чипа с биометрическими данными. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Европейской комиссии.

С указанной даты въезд и пребывание в стране для россиян будут возможны только при наличии биометрического паспорта нового образца. Использование документов старого образца будет считаться нарушением миграционных правил, а нахождение в стране — нелегальным.

Кроме того, с 1 января 2026 года Польша закроет границу для владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, не соответствующих действующим биометрическим стандартам.