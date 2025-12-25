Ozon сократил срок возврата новогодних товаров до семи дней

Маркетплейс Ozon сократил срок возврата некоторых новогодних товаров до семи дней. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об искусственных елках, елочных украшениях и гирляндах. Ранее для большинства категорий товаров срок возврата составлял 21 день, затем его уменьшили до 15, а для новогоднего ассортимента — до недели.

В компании пояснили, что новые сроки станут дополнительной мерой поддержки продавцов. При возврате товары проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи, а решение о возврате принимает сам продавец. Покупатели обязаны приложить фотографии товара, упаковки и бирок.