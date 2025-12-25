NORAD: Санта-Клаус пролетел над Россией

Волшебные сани с упряжкой оленей Санта-Клауса пролетели над Россией, включая Москву, сообщили в NORAD — организации, которая уже почти 70 лет отслеживает полёт Санты в ночь перед Рождеством. Радары зафиксировали сани на Чукотке, в Сибири, Дальнем Востоке, на Урале и в Поволжье. Наблюдения охватили также Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Сербию, страны Африки и Ближнего Востока. На 23:25 мск олени летели над Замбией, а Санта уже раздал свыше 3 млрд подарков. Традиция слежения началась в 1955 году под управлением CONAD, затем перешла к NORAD. Каждый год с 04:00 (12:00 мск) 24 декабря на официальном сайте публикуется маршрут Санты, продолжая почти 70-летнюю традицию.

Фото: Kena Betancur/ Getty Images