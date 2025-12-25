Рязань
NORAD: Санта-Клаус пролетел над Россией
Волшебные сани с упряжкой оленей Санта-Клауса пролетели над Россией, включая Москву, сообщили в NORAD — организации, которая уже почти 70 лет отслеживает полёт Санты в ночь перед Рождеством. Радары зафиксировали сани на Чукотке, в Сибири, Дальнем Востоке, на Урале и в Поволжье. Наблюдения охватили также Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Сербию, страны Африки и Ближнего Востока. На 23:25 мск олени летели над Замбией, а Санта уже раздал свыше 3 млрд подарков. Традиция слежения началась в 1955 году под управлением CONAD, затем перешла к NORAD. Каждый год с 04:00 (12:00 мск) 24 декабря на официальном сайте публикуется маршрут Санты, продолжая почти 70-летнюю традицию.

Волшебные сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса пролетели над Россией, включая Москву. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое на протяжении 70 лет отслеживает перемещения зимнего волшебника в ночь перед Рождеством.

Согласно данным NORAD, радары зафиксировали появление саней на Чукотке, в Сибири, а также в городах Дальнего Востока, Урала и Поволжья. Наблюдения также охватили страны Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Сербии, а также регионы Африки и Ближнего Востока. По состоянию на 23:25 мск, упряжка оленей пролетала над Замбией и двигалась на восток, при этом Санта-Клаус уже успел раздать более 3 миллиардов подарков.

Наблюдение за полетом Санта-Клауса началось в 04:00 (12:00 по мск) 24 декабря. Каждый год на своем официальном сайте NORAD публикует информацию о маршруте Санты, продолжая традицию, которая существует почти 70 лет. Ранее эту миссию выполняло Континентальное командование противовоздушной обороны (CONAD), которое начало следить за рождественским полетом с 1955 года.

Фото: Kena Betancur/ Getty Images