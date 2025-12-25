Названы марки автомобилей, которым грозит дефицит в России

Автоэксперт отметил нехватку в основном в массовом сегменте, назвав дефицитными Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas (передний привод), а также Haval Jolion в базовых комплектациях, Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, OMODA S5. По его словам, основная причина связана с сокращением объемов производства после слабого первого полугодия и всплеском продаж во второй половине года. Из перечисленных выше моделей дефицит есть и среди локально собираемых автомобилей, и среди импортных.

Названы марки автомобилей, которым грозит дефицит в России. Об этом сообщает «Автостат».

