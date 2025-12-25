Каждый второй россиянин выгорел к концу года — исследование

Согласно исследованию Русской школы управления, почти половина россиян (48%) к концу 2025 года испытывают симптомы профессионального выгорания. Чаще всего это чувство постоянной усталости — его отметили 68% респондентов.

Другие распространенные признаки выгорания — стресс и перенапряжение (62%), раздражительность (55%), нежелание идти на работу по утрам (47%) и отсутствие энтузиазма (43%). Многие задумались о смене профессии (41%), а 40% отметили снижение работоспособности.

Основные причины выгорания — плохая организация рабочих процессов (66%) и перегрузка задачами (51%). Финансовые трудности отметили 36% респондентов, необходимость переработок — 28%, а трудные отношения с начальством и личные проблемы — по 20% опрошенных.