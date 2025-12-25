Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
22 минуты назад
127
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
3 часа назад
187
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
310
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
590
Еще на пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Ресурса нет по адресам: улица Гоголя, дома №№ 16-а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 2-6; улица Полетаева, дома №№ 11, 13 13 корп.1; улица Чернышевского, дома №№ 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 16-16а (ОГБПОУ РСК); улица Островского, дом № 21 корп.2 — административное здание улица Гагарина, дом № 29. Воду обещают дать к 17:00.

Еще на пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса нет по адресам:

  • улица Гоголя, дома №№ 16-а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 2-6;
  • улица Полетаева, дома №№ 11, 13 13 корп.1;
  • улица Чернышевского, дома №№ 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 16-16а (ОГБПОУ РСК);
  • улица Островского, дом № 21 корп.2 — административное здание
  • улица Гагарина, дом № 29.

Воду обещают дать к 17:00.