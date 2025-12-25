Еще на пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Еще на пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Ресурса нет по адресам:
- улица Гоголя, дома №№ 16-а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 2-6;
- улица Полетаева, дома №№ 11, 13 13 корп.1;
- улица Чернышевского, дома №№ 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 16-16а (ОГБПОУ РСК);
- улица Островского, дом № 21 корп.2 — административное здание
- улица Гагарина, дом № 29.
Воду обещают дать к 17:00.