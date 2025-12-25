Доля экономкласса на рынке жилья в России упала до рекордных 22%

Строительство доступного жилья в России сокращается: доля новых проектов экономкласса опустилась до минимальных 22%, при этом доля бизнес- и элитного сегмента выросла до 17%, следует из анализа данных ЦБ, проведенного «Известиями».

Эксперты объясняют это ограничением льготных ипотечных программ, от которых зависит спрос на массовое жилье, а также ростом конкуренции с вторичным рынком. Девелоперы переходят в более дорогие сегменты, считая экономкласс слишком рискованным. В Москве доступное жилье практически исчезло, особенно внутри МКАД, а в других крупных городах ситуация схожая.

По словам гендиректора компании «Люди» Дениса Жалнина, рост ставок по ипотеке и возможное ужесточение семейной программы усугубляют ситуацию: массовому жилью будет сложнее конкурировать с готовыми квартирами на вторичном рынке.