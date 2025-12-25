Более 30 водителей с тонировкой поймали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки госавтоинспекторы выявили 256 нарушений ПДД. Более 30 водителей управляли тонированным автомобилем, 18 нарушений допустили водители грузового транспорта.

Более 30 водителей с тонировкой поймали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Всего за сутки госавтоинспекторы выявили 256 нарушений ПДД. Более 30 водителей управляли тонированным автомобилем, 18 нарушений допустили водители грузового транспорта.