Алексей Яныкин возглавил Шацкий округ
25 декабря на заседании окружной думы депутаты единогласно проголосовали за назначение Алексея Яныкина главой муниципального округа. Он принес присягу. В работе участвовали первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков и министр территориальной политики региона Жанна Фомина. Напомним, с мая 2025 года Алексей Яныкин занимал должность и. о. главы администрации Шацкого округа.

