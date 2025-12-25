А что в кино? «Три богатыря и свет клином», «Мечты сбываются» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Мультфильм «Три богатыря и свет клином» (Россия). Богатыри готовятся к важным событиям в личной жизни, но вынуждены вновь встать на защиту княжества. Над Русью нависает загадочная тьма, а купец Колыван, воспользовавшись ситуацией, затевает очередную авантюру. Героям предстоит остановить угрозу и восстановить порядок.
Комедия «Мечты сбываются» (Россия). Пара, давно состоящая в отношениях, неожиданно выигрывает крупную сумму в лотерею. Вместо ожидаемого счастья деньги обнажают различия во взглядах на будущее и становятся испытанием для чувств.
Комедийная мелодрама «Я твой, ты моя» (Индия). Случайная встреча свадебного организатора и писательницы перерастает в роман. Отношениям предстоит пройти проверку расстоянием, семейными обстоятельствами и личным выбором.
