34-летний рязанец обокрал посетителя кафе

В отдел обратился местный житель и сообщил, что пропала золотая цепочка, которую он носил на шее. Заявитель рассказал, что накануне вечером заглянул в кафе, употребил там спиртное, согрелся и задремал на пару минут, а когда проснулся и вернулся домой, то цепочки на месте не было. Оперативники установили, что к преступлению причастен 34-летний рязанец. Возбуждено уголовное дело.