27-летнему рязанцу вынесли приговор за повторное пьяное вождение

Установлено, что в апреле 2025 года осужденный, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно сел за руль автомобиля пьяным. Его поймали полицейские. Обвиняемый признал вину. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил «прав» на два года.

