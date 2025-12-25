20-летнюю рязанку осудили за использование поддельных «прав»

Отмечается, что в июле 2025 года местная жительница через мобильное приложение купила у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение. В сентябре этого же года девушку остановили за рулем транспортного средства полицейские. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде ограничения свободы на полгода.