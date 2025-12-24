Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 15:30
Нал. EUR 92.82 / 93.60 24/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
22 минуты назад
70
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
481
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 109
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жители 10 улиц Рязани останутся без холодной воды до утра 26 декабря
С 22:00 25 декабря до 06:00 26 декабря холодную воду отключат на 10 улицах. С подробным списком адресов можно ознакомится по ссылке.

Жители 10 улиц Рязани останутся без холодной воды до утра 26 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

С 22:00 25 декабря до 06:00 26 декабря холодную воду отключат по адресам:

  • улица Вознесенская, дома №№ 5-0а, 56, 63, 63 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн);
  • улица Лево-Лыбедская, дом № 34 (Рязанский государственный цирк);
  • улица Ленина, дома №№ 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 28 (МБУДО ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой), 34-а;
  • улица Николодворянская, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18-а, 18-а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького);
  • переулок Войкова, дом № 3;
  • улица Полонского, дома №№ 1 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ УКС Рязанской области), 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 6, 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 12, 13а (ГБУ РО РОВФД), 13б (ГБУ РО РОВФД), 15, 17, 19, 19 корп.1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
  • улица Радищева, дом № 55;
  • улица Садовая, дома №№ 33, 49;
  • улица Свободы, дома №№ 52/2;
  • Соборная площадь, дома №№ 2, 6, 9, 14 (ГБУ Молодежный центр), 18, 21.