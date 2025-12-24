Жители 10 улиц Рязани останутся без холодной воды до утра 26 декабря
С 22:00 25 декабря до 06:00 26 декабря холодную воду отключат на 10 улицах. С подробным списком адресов можно ознакомится по ссылке.
Жители 10 улиц Рязани останутся без холодной воды до утра 26 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».
С 22:00 25 декабря до 06:00 26 декабря холодную воду отключат по адресам:
- улица Вознесенская, дома №№ 5-0а, 56, 63, 63 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн);
- улица Лево-Лыбедская, дом № 34 (Рязанский государственный цирк);
- улица Ленина, дома №№ 28 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 28 (МБУДО ДМШ № 1 им. Е. Д. Аглинцевой), 34-а;
- улица Николодворянская, дома №№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13/20, 17, 18-а, 18-а (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 19/40 (МБОУ Школа № 7 Русская классическая школа), 20, 22 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 24 (ГБУК РО Библиотека им. Горького);
- переулок Войкова, дом № 3;
- улица Полонского, дома №№ 1 корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 1/54 (ГКУ УКС Рязанской области), 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 6, 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области), 9 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области), 12, 13а (ГБУ РО РОВФД), 13б (ГБУ РО РОВФД), 15, 17, 19, 19 корп.1 (ГКУ РО Представительский комплекс Правительства Рязанской области);
- улица Радищева, дом № 55;
- улица Садовая, дома №№ 33, 49;
- улица Свободы, дома №№ 52/2;
- Соборная площадь, дома №№ 2, 6, 9, 14 (ГБУ Молодежный центр), 18, 21.