За сутки в Рязанской области поймали более 10 пешеходов-нарушителей
За сутки в Рязанской области поймали более 10 пешеходов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Во время рейда, который проводился 13 декабря, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 13 нарушений, совершенных пешеходами.

Напомним, 24 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.