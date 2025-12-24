За сутки в Рязанской области поймали более 10 пешеходов-нарушителей

Во время рейда, который проводился 13 декабря, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 13 нарушений, совершенных пешеходами. Напомним, 24 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.