За год рязанцы перевели мошенникам более 140 млн рублей

В полиции сообщили, что за текущий период 2025 года только в ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено 231 уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств. Суммарный ущерб потерпевших составил 141 916 694 рубля.