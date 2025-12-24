За год рязанцы перевели мошенникам более 140 млн рублей
В полиции сообщили, что за текущий период 2025 года только в ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено 231 уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств. Суммарный ущерб потерпевших составил 141 916 694 рубля.
За год рязанцы перевели мошенникам более 140 млн рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.
В полиции сообщили, что за текущий период 2025 года только в ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено 231 уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств.
Суммарный ущерб потерпевших составил 141 916 694 рубля.