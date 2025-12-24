Врач рассказал, какие новогодние напитки самые вредные для зубов

Врач рассказал, какие новогодние напитки самые вредные для зубов. Об этом пишет издание Metro со ссылкой на стоматолога Мохаммада Али.

По словам врача, наибольший вред зубам наносят кофе и другие напитки с сиропами, взбитыми сливками, зефиром и шоколадным соусом.

Он пояснил, что их обычно пьют медленно, и в горячем виде сахар дольше задерживается на поверхности зубов. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые разрушают эмаль и способствуют развитию кариеса.

Дополнительную опасность представляют сами добавки. Сливки, зефир и сиропы содержат много сахара и имеют липкую текстуру, из-за которой они труднее смываются слюной.

Врач отметил, что в праздничный период люди часто незаметно для себя удваивают обычное потребление сахара.