Врач рассказал, какие новогодние напитки самые вредные для зубов. Об этом пишет издание Metro со ссылкой на стоматолога Мохаммада Али.
По словам врача, наибольший вред зубам наносят кофе и другие напитки с сиропами, взбитыми сливками, зефиром и шоколадным соусом.
Он пояснил, что их обычно пьют медленно, и в горячем виде сахар дольше задерживается на поверхности зубов. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые разрушают эмаль и способствуют развитию кариеса.
Дополнительную опасность представляют сами добавки. Сливки, зефир и сиропы содержат много сахара и имеют липкую текстуру, из-за которой они труднее смываются слюной.
Врач отметил, что в праздничный период люди часто незаметно для себя удваивают обычное потребление сахара.