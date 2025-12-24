В суд подали иск о признании незаконным ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*

В Таганский суд Москвы поступило административное исковое заявление о признании незаконным ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет ТАСС. Иск подал Константин Ларионов, который потребовал от Роскомнадзора и Министерства цифрового развития РФ признать их действия незаконными. По информации пресс-службы суда, исковое заявление было принято к производству 24 декабря. Истец настаивает на том, что ограничения, введенные Роскомнадзором, нарушают права пользователей и не имеют законных оснований.

*принадлежит Metа, признанной в России экстремистской организацией и запрещена.