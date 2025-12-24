В Сараевском районе произошел серьезный пожар
Происшествие случилось в селе Кривское Сараевского района 24 декабря. Загорелись гараж и летняя кухня. Предварительно, возгорание началось из-за неисправности электропроводки. Пожар тушат три спецмашины и девять человек личного состава пожарно-спасательной части.
В Сараевском районе произошел серьезный пожар. Об этом сообщает ИД «Пресса».
