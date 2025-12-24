Рязань
В РязГМУ открыли памятную доску подполковнику Гюлабу Мартиросяну
На фасаде корпуса Рязанского государственного медицинского университета на улице Шевченко открыли памятную доску, посвященную подполковнику Гюлабу Мартиросяну, участнику Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

В торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, ректор РязГМУ Роман Калинин, председатель Рязанского регионального отделения Союза армян России Александр Мирзоян, а также студенты.

Участники церемонии вспомнили жизненный путь Гюлаба Арамовича, обсудили его работу и общественную деятельность, после чего возложили цветы к мемориальной доске.