В РязГМУ открыли памятную доску подполковнику Гюлабу Мартиросяну

На фасаде корпуса Рязанского государственного медицинского университета на улице Шевченко открыли памятную доску, посвященную подполковнику Гюлабу Мартиросяну, участнику Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В торжественной церемонии приняли участие глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, ректор РязГМУ Роман Калинин, председатель Рязанского регионального отделения Союза армян России Александр Мирзоян, а также студенты.

Участники церемонии вспомнили жизненный путь Гюлаба Арамовича, обсудили его работу и общественную деятельность, после чего возложили цветы к мемориальной доске.