В Рязанском районе осудили 36-летнего мужчину за хранение амфетамина

Установлено, что в июне 2025 года осужденный купил около 100 граммов амфетамина. Психотропное вещество злоумышленник хранил для личного употребления. Преступную деятельность пресекли полицейские. Мужчину осудили по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенное в крупном размере» на три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

