В рязанском парке установили нарушения норм безопасности

Речь идет о парке «Территория здоровья» в Ряжском районе. Специалисты провели проверку и обнаружили, что на территории установлен скалодром без защитного покрытия. Это, как отметили в прокуратуре, может привести к травмам у посетителей. Главе Ряжского округа внесли представление. Нарушения устранили.