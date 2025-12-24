В Рязанской области задержали мужчину, застрелившего лося

Инцидент произошел в Сараевском районе. В полицию обратился работник Можарского охотхозяйства, который заметил в лесу следы отстрела. Полицейские выехали на место и опросили жителей ближайших населенных пунктов. Местные рассказали, что видели автомобиль, выезжающий из леса, и описали его. Браконьером оказался 29-летний житель села Большие Можары. У него дома нашли часть туши лося и ружье. Мужчина рассказал, что увидел следы животного, проезжая через лес, и решил устроить охоту. Рязанец взял из дома зарегистрированное ружье, выследил в лесу лося и застрелил. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали мужчину, застрелившего лося. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Сараевском районе. В полицию обратился работник Можарского охотхозяйства, который заметил в лесу следы отстрела. Полицейские выехали на место и опросили жителей ближайших населенных пунктов. Местные рассказали, что видели автомобиль, выезжающий из леса, и описали его.

Браконьером оказался 29-летний житель села Большие Можары. У него дома нашли часть туши лося и ружье. Мужчина рассказал, что увидел следы животного, проезжая через лес, и решил устроить охоту. Рязанец взял из дома зарегистрированное ружье, выследил в лесу лося и застрелил.

Возбуждено уголовное дело.