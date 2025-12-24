В Рязанской области уровень безработицы снизился до 1,9%

Уровень безработицы в Рязанской области достиг 1,9%, сообщает ГТРК «Ока». Этот показатель ниже среднероссийского уровня, который, по словам президента Владимира Путина на Прямой линии, составляет чуть более 2%. В регионе на учете состоят около 1 500 безработных.

Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии — токари, фрезеровщики и наладчики оборудования. Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2025 году перешел от ускоренного роста к фазе баланса: активность соискателей выросла на 16% за год, при этом число безработных остается исторически низким.

Сокращению безработицы способствует рост числа самозанятых, а также активное переобучение и повышение квалификации, особенно среди людей старше 45 лет. Важную роль играет ранняя подготовка кадров: старшеклассников знакомят с предприятиями региона, студентам организуют профтуры, практику и стажировки, что позволяет выбрать место работы еще до получения диплома.