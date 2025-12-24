Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-4°
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 24/12 18:20
Нал. EUR 92.75 / 94.39 24/12 18:20
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
220
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 2025 13:14
530
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 137
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 513
В Рязанской области уровень безработицы снизился до 1,9%
Уровень безработицы в Рязанской области достиг 1,9%, сообщает ГТРК «Ока». Этот показатель ниже среднероссийского уровня, который, по словам президента Владимира Путина на Прямой линии, составляет чуть более 2%. В регионе на учете состоят около 1 500 безработных.

Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии — токари, фрезеровщики и наладчики оборудования. Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2025 году перешел от ускоренного роста к фазе баланса: активность соискателей выросла на 16% за год, при этом число безработных остается исторически низким.

Сокращению безработицы способствует рост числа самозанятых, а также активное переобучение и повышение квалификации, особенно среди людей старше 45 лет. Важную роль играет ранняя подготовка кадров: старшеклассников знакомят с предприятиями региона, студентам организуют профтуры, практику и стажировки, что позволяет выбрать место работы еще до получения диплома.