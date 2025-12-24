В Рязанской области с помощью системы «Безопасный город» раскрыли более 100 преступлений

Отмечается, что благодаря системе раскрыто 138 преступлений. Павел Малков отметил, что возможности «Безопасного города» будут расширяться, к его работе подключат искусственный интеллект. Система функционирует в регионе с 2023 года. В этом году её признали лучшей в стране На сегодня в регионе подключены порядка 3 тысяч камер, 450 из которых оснащены функцией биометрического распознавания лиц. В минцифры подчеркнули, что сейчас система тестируется в общественном транспорте, видеокамеры применяются и для фиксации уборки улиц, нарушений парковки, фактов вандализма.

