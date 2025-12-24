В Рязанской области проработают доставку лекарств с помощью БПЛА

По словам губернатора, проект направлен на улучшение доступа к медицинским услугам для жителей удаленных уголков региона. «Мы сейчас прорабатываем доставку лекарственных средств и обратную перевозку биоматериалов с помощью беспилотников. Мы централизовали лабораторию, чтобы жители даже самых удаленных районов могли сдавать анализы, которые затем будут отправляться на автомобиле в лабораторию. В этом направлении мы экспериментируем с БПЛА», — отметил Малков, добавив, что использование беспилотников может ускорить доставку в два-три раза.

Также губернатор рассказал о создании инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» по Указу Президента, который станет флагманом научных проектов в области и уже реализует множество «интересных инициатив».