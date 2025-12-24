В Рязанской области объявили поиски 45-летней женщины
Местонахождение Татьяны Михайлюк неизвестно с 23 декабря 2025 года. Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — красно-каштанового цвета, глаза — зелено-карие. Одежда: темно-розовая с капюшоном куртка, черные сапоги, бежевая шапка. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52.
