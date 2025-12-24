Рязань
В Рязанской области 78-летний мужчина угрожал жене ножом
В Рыбновском районе полицейские вмешались в семейный конфликт, произошедший в селе Истобники. 77-летняя женщина обратилась в отдел МВД с сообщением о том, что ее 78-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ей кухонным ножом. Испугавшись за свою жизнь, женщина покинула дом и вызвала полицию. На место прибыли участковые, изъяли нож у агрессивного мужчины и доставили его в отдел полиции. По предварительным данным, мужчина часто проявляет вспыльчивость после употребления алкоголя. В этот раз причиной конфликта стало незначительное замечание супруги о том, как она положила ложку на стол. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

