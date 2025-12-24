В Рязани женщину осудили за незаконное оформление юрлица

По данным следствия, в феврале 2025 года рязанка за денежное вознаграждение предоставила неустановленным лицам свой паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе как о подставном лице коммерческой организации. Вину она признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил женщине наказание в виде 450 часов обязательных работ и штраф в размере 6 000 рублей.

В Рязани женщину осудили за незаконное оформление юрлица. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2025 года рязанка за денежное вознаграждение предоставила неустановленным лицам свой паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе как о подставном лице коммерческой организации.

Вину она признала, в содеянном раскаялась.

Суд назначил женщине наказание в виде 450 часов обязательных работ и штраф в размере 6 000 рублей.