В Рязани произошло ДТП с участием уборочной машины
По словам очевидцев, авария случилась утром 24 декабря на улице Горького. На кадрах видно, что столкнулись автомобиль такси и уборочная машина. У легковушки повреждена задняя часть. Информации о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
