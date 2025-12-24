В Рязани произошло ДТП с участием уборочной машины

По словам очевидцев, авария случилась утром 24 декабря на улице Горького. На кадрах видно, что столкнулись автомобиль такси и уборочная машина. У легковушки повреждена задняя часть. Информации о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.