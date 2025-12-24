В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду
В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:
- Новоселов 17 корп.2;
- Бронная 17, 18, 19, 19а, 20,20а (МБДОУ Детский сад № 76), 21, 21а, 22;
- Дачная 16, 16 корп.1, 18;
- Октябрьская 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 45, 43 (магазин).