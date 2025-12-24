Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 79.31 / 79.50 24/12 13:25
Нал. EUR 92.92 / 93.69 24/12 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
Вчера 13:14
451
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 100
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 474
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 687
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: Новоселов 17 корп.2; Бронная 17, 18, 19, 19а, 20,20а (МБДОУ Детский сад № 76), 21, 21а, 22; Дачная 16, 16 корп.1, 18; Октябрьская 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 45, 43 (магазин).

В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • Новоселов 17 корп.2;
  • Бронная 17, 18, 19, 19а, 20,20а (МБДОУ Детский сад № 76), 21, 21а, 22;
  • Дачная 16, 16 корп.1, 18;
  • Октябрьская 37 корп.1, 37 корп.2, 39, 45, 43 (магазин).