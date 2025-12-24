В РПЦ рассказали, можно ли православным праздновать католическое Рождество

Священник Владислав Береговой отметил, что православным не рекомендуется специально праздновать католическое Рождество, так как РПЦ следует юлианскому календарю, и в это время у них идёт Рождественский пост. Однако при наличии в семье католиков участие в праздновании возможно, но с ограничениями: нельзя причащаться или исповедоваться на католической мессе, а присутствовать на ней можно только как гостю.

Католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, вновь стало темой обсуждения среди православных верующих. Священник Владислав Береговой рассказал о возможности участия православных в праздновании этого события, передает «Абзац».

По словам отца Владислава, специально отмечать католическое Рождество православным не рекомендуется, так как Русская Православная Церковь (РПЦ) следует другому календарю с времен князя Владимира. В это время у православных продолжается Рождественский пост.

Тем не менее, священник отметил, что участие в праздновании возможно в тех случаях, если в семье есть католики. Он подчеркнул, что верующий, решивший присоединиться к празднику, должен соблюдать определенные границы: нельзя участвовать в католической мессе, однако присутствовать на ней в качестве гостя разрешается. При этом причащение и исповедь для православного человека остаются недопустимыми.