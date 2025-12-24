В России начали клинические исследования лекарств для лечения детского ожирения

В 2025 году в России впервые стартовали клинические испытания лекарств на основе семаглутида и тирзепатида для лечения ожирения у детей и подростков. В исследованиях участвуют около 800 подростков с избыточной массой тела и ожирением, передает «Лента. ру».

По предварительным данным, большинство участников достигают целевых показателей, а побочные эффекты встречаются редко. Испытания проводятся квалифицированными детскими эндокринологами в аккредитованных медицинских организациях.

В 2026 году планируется завершить клинические испытания семаглутида и получить первые результаты применения тирзепатида, что поможет сделать эффективную терапию детского ожирения более доступной.

По данным НМИЦ эндокринологии Минздрава, более 600 тысяч детей в России имеют диагноз «ожирение», а около 18,8% детского населения страдает избыточным весом. Эксперты отмечают, что ожирение у детей может нарушать развитие внутренних органов, опорно-двигательной и половой систем, представляя угрозу здоровью и будущему ребенка.